Herzog schiebt Emotionen bei Duell mit ÖFB-Team beiseite

Auf Andreas Herzog wartet am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) in Haifa das wohl emotionalste Spiel seiner Trainerkarriere - und dennoch gab sich der israelische Teamchef vor dem EM-Qualifikationsduell mit Österreich betont gelassen. Zwar sei die Partie "speziell", andererseits auch nicht mehr als ein normales Fußball-Spiel. "Ich werde meine Emotionen beiseiteschieben", kündigte der Wiener am Samstag an.