Österreich-Aufgebot holte bei Special Olympics 13 Mal Gold

Österreichs Team hat bei den am Donnerstag zu Ende gegangenen Special Olympics Sommerspielen in Abu Dhabi 13 Mal Gold geholt. Dazu gewann die rot-weiß-rote Equipe 18 Silber- und 21 Bronzemedaillen. Athleten aus 200 Ländern waren in 24 Sportarten in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Start. Der als Demonstrationsbewerb geführte Tanzsport wurde als künftige Sportart offiziell anerkannt.