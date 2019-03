VfGH weist NÖGKK-Antrag gegen "Ausgabenbremse" zurück

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat den Antrag der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) auf Aufhebung der "Ausgabenbremse" in der Sozialversicherung (SV) in seiner März-Session als unzulässig zurückgewiesen. Dies geschah deshalb, weil seit dem Einbringen am 6. November diese Gesetzeslage wieder geändert wurde, hieß es am Mittwoch in einer VfGH-Aussendung.