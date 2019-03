"Vier Pfoten" rettet 40 Zootiere in Gaza

"Vier Pfoten" rettet mehr als 40 Tiere aus einem berüchtigten Zoo in Gaza. Mitte Jänner wären in Rafah vier Löwenwelpen erfroren, einer Löwin seien die Krallen mit einer Gartenschere brutal entfernt worden. Wie die Hilfsorganisation am Mittwoch mitteilte, wurden die langwierigen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, Ende März kommen die Tiere in einem Zentrum in Jordanien unter.