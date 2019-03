Erdogan-Sprecher versucht Spannungen zu lindern

Der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyib Erdogan hat am Mittwochabend versucht, die Spannungen nach Erdogans provokanten Äußerungen infolge des Anschlages auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch am vergangenen Freitag zu lindern.