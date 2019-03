Nowitzki auf Platz sechs der NBA-Punkte-Bestenliste

Der Deutsche Dirk Nowitzki hat in der ewigen Punkte-Bestenliste der National Basketball Association (NBA) den sechsten Platz übernommen. Der 40-jährige Superstar der Dallas Mavericks überholte mit 31.424 erzielten Zählern in regulären Saisonspielen US-Legende Wilt Chamberlain (31.419).

© APA (AFP/GETTY)

In seiner Karriere hatte Nowitzki bereits einmal Rang sechs innegehabt, wurde aber von LeBron James überholt. Der Würzburger ist der bisher einzige Nicht-US-Amerikaner, der die 30.000-Punkte-Marke in der besten Basketball-Liga der Welt geknackt hat. Dieses Kunststück ist überhaupt erst sieben NBA-Profis gelungen, der erste war Chamberlain am 16. Februar 1972.