Gregoritsch fällt für EM-Quali aus, Alaba-Einsatz offen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel auf Michael Gregoritsch verzichten. Der Steirer steht aufgrund eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung, an seiner Stelle wurde Kevin Stöger nachnominiert. Für den Düsseldorf-Legionär ist es die erste Einberufung ins A-Team.