Luzerner Piano-Festival ist dieses Jahr ein Beethoven-Fest

Igor Levit setzt zum Festivalende an zwei Abenden seinen Zyklus mit Beethoven-Sonaten fort, den er im Sommerfestival starten wird. Insgesamt wird er am Piano-Festival neun Sonaten spielen. Evgeny Kissin wird nach einem Konzert im Sommer ebenfalls im November in Luzern spielen. Auch er hat ein Beethoven-Programm zusammengestellt. Arcadi Volodos dagegen setzt in seinem Rezital auf Franz Liszt. Mitsuko Uchida spielt an ihrem Abend drei Sonaten von Franz Schubert.

Der jüngste Pianist, der im Hauptprogramm im KKL Luzern auftritt, ist Vikingur Olafsson. Der 35-jährige Isländer gilt als Senkrechtstarter. Er wird Originalwerke von Johann Sebastian Bach mit diversen Transkriptionen verbinden. Zwei Pianistinnen und ein Pianist geben in der Debüt-Reihe in der Lukaskirche ihren Einstand am Lucerne Festival: Es sind dies Claire Huangci, Danae Doerken und Alexander Ullman.

Auch in diesem Jahr wird das Klassik-Festival durch ein Jazz-Festival ergänzt: Im Rahmen von "Piano Off-Stage" spielen acht Jazz-Pianisten in Luzerner Bars.