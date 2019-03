52-jähriger Niederländer Pastoor neuer Altach-Trainer

Trainer Alex Pastoor soll den SCR Altach in der am 30. März beginnenden Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga zum Erfolg führen. Der Tabellenvorletzte teilte am Montagvormittag per Aussendung die Verpflichtung des 52-jährige Niederländers mit. Seine offizielle Präsentation erfolgt am Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) in Altach.