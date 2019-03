Ägyptischer Charterjet nach Graz musste nach Start umdrehen

Bei einem Flug eines Charterflugzeugs von Ägypten nach Graz hat es am Sonntag in der Früh offenbar gravierende Probleme gegeben. Eine Maschine der "Fly Egypt" musste nach dem Start in Hurghada am Roten Meer umkehren, berichtete die "Kronen Zeitung" (Montag-Ausgabe). Die rund 200 Passagiere kamen mit dem Schrecken davon - und mit einer Ersatzmaschine am Nachmittag in Graz an.