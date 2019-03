Gewalt bei Oppositionsprotesten in Albanien

Bei Protesten von Oppositionsanhängern gegen Ministerpräsident Edi Rama in Albanien ist es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Behörden setzten Tränengas gegen Demonstranten ein, die am Samstag versuchten, in das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tirana einzudringen, wie der Sender Klan TV berichtete.