Feuerwehrmann soll Brände im Bezirk Mistelbach gelegt haben

Ein Feuerwehrmann soll ab dem Sommer 2018 mehrere Brände im Bezirk Mistelbach gelegt haben. Der 23 Jahre alte Einheimische wurde festgenommen und am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Bei der Einvernahme war der Mann teilgeständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag in einer Aussendung.