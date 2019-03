51-Jährige starb bei Pkw-Kollision in Tulln

Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der B19 in Plankenberg, einer Katastralgemeinde von Sieghartskirchen (Bezirk Tulln), ist Samstagfrüh eine 51-jährige Lenkerin ums Leben gekommen. Die Frau aus dem Bezirk Lilienfeld war laut Polizei an einer Kreuzung frontal mit dem Auto eines alkoholisierten 27-Jährigen kollidiert. Die 51-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen an der Unfallstelle.