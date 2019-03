Rechnungshof: Opposition kritisiert Regierung

Anlässlich des Rechnungshofausschusses des Nationalrats hat die Opposition am Mittwoch erneut die Vorgangsweise der Regierungsfraktionen bei Prüfanträgen kritisiert. Dass dies beim Burgtheater - entgegen dem bisherigen Usus - per Minderheitsverlangen geschehe, nehme der Opposition die Möglichkeit, in nächster Zeit selbst Prüfungen zu beantragen, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung.