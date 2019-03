Faßmann hat "Verständnis" für Klima-Demo

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat "Verständnis" für den Wunsch vieler Schüler, an der Klima-Demo am Freitag teilzunehmen. Man sollte aber die Schulpflicht nicht gegen das Demonstrationsrecht ausspielen, meinte er am Mittwoch vor dem Ministerrat. Mit der derzeitigen rechtlichen Situation ist der Minister "nicht ganz glücklich".