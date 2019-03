Konrad sieht Politik bei Asyl auf "Flucht vor der Realität"

Die ehemaligen Flüchtlingskoordinatoren, Christian Konrad und Ferry Maier, haben abermals die Asylpolitik scharf kritisiert. "Offenbar sind einige in der Politik, und vor allem im Innenministerium, auf der Flucht vor der Realität", kommentierte Konrad am Montag in einer Pressekonferenz etwa Pläne zur Sicherungshaft. Maier wiederholte seine Forderung nach einem "modernen Bleiberecht".