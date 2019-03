Löwe tötete Besitzer in Tschechien

In Tschechien ist ein Mann von seinem Löwen getötet worden. Der 34-Jährige hatte die Großkatze zuhause gehalten, wie die Agentur CTK am Dienstag berichtete. Der rund acht Jahre alte Löwe sowie eine ebenfalls in dem Gehege gehaltene trächtige Löwin wurden in dem Dorf Zdechov im Osten des Landes von Polizeispezialkräften erschossen.