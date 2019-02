Damen-Langlauf-Staffel ging überraschend an Schweden

Die norwegischen Favoritinnen haben sich am Donnerstag im prestigeträchtigen Langlauf-Staffelbewerb der Nordischen WM in Seefeld ihren Erzrivalinnen aus Schweden beugen müssen. Die Entscheidung fiel erst auf der Zielgeraden, als Schwedens Sprintstar Stina Nilsson Ausdauerwunder Therese Johaug bezwang. Bronze ging mit großem Rückstand an Russland.