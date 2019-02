Streit zwischen zwei Kärntnern endete mit Messerattacke

Zwei eigentlich befreundete Klagenfurter, 36 und 30 Jahre alt, sind am Donnerstag gegen 1.00 Uhr in einer Wohnung derartig in Streit geraten, dass der Ältere seinem Kontrahenten mit einem Messer eine Stichwunde im Achselbereich zufügte. Der Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.