Normalschanze als Medaillenhoffnung für Kraft und Co.

Im Skisprung-Weltcup der Herren hat die Normalschanze ausgedient, bei Großereignissen will der Weltverband (FIS) aber nicht auf diesen Bewerb verzichten. ÖSV-Springer haben davon profitiert, bei den sechs Weltmeisterschaften seit 2007 holten sie stets Edelmetall. In Seefeld trägt am Freitag (16.00 Uhr/live ORF eins) Titelverteidiger Stefan Kraft die heimischen Hoffnungen.