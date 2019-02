Weitere 3.000 Menschen verlassen IS-Bastion im Osten Syriens

In Syrien haben weitere rund 3.000 Menschen die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Land verlassen können. Es handle sich überwiegend um Frauen und Kinder, sagte Mustafa Bali, Sprecher der von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.