Saudi-Arabien schließt umstrittene Privatschule in Wien

Die umstrittene Saudi-Schule in Wien-Landstraße wird mit Ende des Schuljahres geschlossen, wie die Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien in Wien am Dienstag per Presseaussendung mitgeteilt hat. Der Wiener Stadtschulrat (heute: Bildungsdirektion) hatte die Schule im August 2015 geschlossen, das Verbot war allerdings vom Höchstgericht aufgehoben worden.