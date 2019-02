Elf Jahre Haft für Bluttat nach "Roma-Gericht"

Ein 35-jähriger Mann, der am 20. August 2018 in Wien-Meidling den neuen Freund seiner Noch-Ehefrau niedergestochen hatte, ist am Dienstag am Landesgericht für Strafsachen wegen versuchten Mordes zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Der anklagekonforme Schuldspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.