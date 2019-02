Mann vergaß Picasso-Vase in deutschem Zug

Eine laut Polizei echte Picasso-Vase hat ein Mann in Deutschland im Zug vergessen - jetzt ist das teure Stück weg. Der 76-Jährige war am 15. Februar von Kassel nach Düsseldorf unterwegs, wie die Bundespolizei in Münster am Dienstag mitteilte. Beim Umsteigen in Hamm ließ er demnach eine große Einkaufstasche in dem Großraumwagen zurück.