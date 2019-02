Kampf gegen Missbrauch für Papst "dringende Herausforderung"

Papst Franziskus hat den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern als eine "dringende Herausforderung" der katholischen Kirche bezeichnet. Mit Blick auf ein Spitzentreffen zu diesem Thema in wenigen Tagen sagte er am Sonntag in seinem Angelus-Gebet auf dem Petersplatz: "Ich bitte euch eindringlich, für diese Veranstaltung zu beten."