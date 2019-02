Todesopfer-Zahl bei Protesten in Haiti auf sieben gestiegen

Bei erneuten gewaltsamen Zusammenstößen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei ist in Haiti ein weiterer Mensch getötet worden. Wie ein Reporter berichtete, wurde am Mittwoch in der Nähe des Präsidentensitzes in der Hauptstadt Port-au-Prince ein junger Mann erschossen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Proteste am Donnerstag vergangener Woche auf sieben.