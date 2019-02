Trump deutet Unterzeichnung von Budgetkompromiss an

Wenige Tage vor Ablauf einer Frist im US-Budgetstreit sind die Chancen auf Vermeidung einer weiteren Finanzblockade gestiegen. Unterhändler im Kongress einigten sich am Montag auf einen Kompromiss zur von Präsident Donald Trump angestrebten Grenzmauer. Trump deutete am Tag darauf an, dass er das entsprechende Gesetz abzeichnen könnte, auch wenn es deutlich hinter seinen Forderungen zurückbleibt.