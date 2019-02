Ungarn und Österreich sehen Einigkeit in ihrer Außenpolitik

Eintracht wurde am Dienstag bei einem Besuch österreichischer Parlamentarier bei ihren Kollegen in Budapest demonstriert. "Ungarn und Österreich sind in den wichtigsten außenpolitischen Fragen auf der gleichen Seite", betonte Zsolt Nemeth laut Nachrichtenagentur MTI für die Gastgeber. Reinhold Lopatka (ÖVP) hob hervor, dass es Österreich gelungen sei, das EU-Migrationskonzept zu ändern.