Hunderte mutmaßliche Gülen-Anhänger in Türkei festgenommen

Hunderte Menschen sind am Dienstag wegen angeblicher Verbindungen zum islamischen Prediger Fethullah Gülen in der Türkei festgenommen worden. Zuvor waren laut Ankaras Staatsanwaltschaft die Namen von 1112 Menschen, gegen die in diesem Zusammenhang ermittelt wird, an Behörden in 75 Provinzen des Landes gesandt worden.