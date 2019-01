Keine neuen Masern-Verdachtsfälle bei Säuglingen am LKH Graz

Nach den ersten Masern-Fällen in der Steiermark hat das LKH Graz am Donnerstagvormittag vorerst keine neuen Verdachtsfällen bei Säuglingen verzeichnet. Jene fünf, die am Mittwoch in die Kinderklinik bestellt worden waren, sind therapiert und dürfen wieder nach Hause. Die steirischen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ sprachen sich für eine Verankerung der Impfung im Mutter-Kind-Pass aus.