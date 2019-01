Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza öffnet für drei Tage

Der seit Anfang Jänner nur einseitig geöffnete Rafah-Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist wieder in beide Richtungen offen. Von Dienstag bis Donnerstag soll nach Angaben des Hamas-geführten Innenministeriums in Gaza eine Ein- und Ausreise möglich sein. Zuvor war der Kontrollpunkt nur für Rückkehrer in den Gazastreifen offen gewesen.