64. Song Contest: Paenda singt für Österreich in Tel Aviv

Die Wiener Elektropopsängerin Paenda wird Österreich beim 64. Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv vertreten. Das gab der ORF am Dienstag bekannt. Die 31-Jährige wird nun im 2. Halbfinale des Musikwettbewerbs mit ihrem Song "Limits" antreten, das für den 16. Mai in der Hafenstadt Tel Aviv angesetzt ist. Eine Castingshow fand auch heuer - wie in den beiden Vorjahren - nicht statt.

Die ursprünglich aus Deutschlandsberg stammende Sängerin wurde von einem Team aus Musikexperten rund um Eberhard Forcher zur heimischen Vertreterin gekürt. Paenda, die auf den bürgerlichen Namen Gabriela Horn hört, ist eine durchaus erfahrene Musikerin, deren zweites Album "Evolution II" im April erscheinen wird.

Sie schreibt ihre Texte selbst, komponiert, spielt und arrangiert für die Aufnahmen alle Instrumente in ihrem Heimstudio. Bei Liveauftritten wird die Sängerin mit abgeschlossenem Jazz- und Popgesangsstudium von ihrer Schwester und einer Freundin begleitet.

Die 31-Jährige, die mit Anfang 20 nach Wien zog, versuchte sich zunächst in mehreren Bandprojekten, bevor sie sich 2015 schließlich für den Solopfad als Paenda entschied. Auf die ersten Singles "Waves" und "Good Girl" folgte im Februar 2018 das Debütalbum "Evolution I", dem Ende April nun der Zweitling "Evolution II" bei Wohnzimmer Records folgen soll.

Darauf soll sich auch der ESC-Beitrag "Limits" finden. Versprochen wird eine "atmosphärisch aufgeladene Electronic-Pop-Ballade". Diese will der ORF erst in den kommenden Wochen veröffentlichen.

"Mit Paenda setzen wir in Tel Aviv ein ausdrucksstarkes Zeichen für das moderne, kraftvolle Musikland Österreich", freute sich am Dienstag ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner über die Wahl: "Es sind ihre eigenen Emotionen, Erfahrungen und ihre Seele, die sie zum Ausdruck bringt und mit denen sie das Publikum in ihren Bann ziehen wird."

Seit dem gestrigen Abend steht auch fest, dass Paenda für Österreich im 2. Halbfinale des größten Musikwettbewerbs der Welt singen wird. Der steht nach dem Sieg von Netta Barzilai mit "Toy" im Vorjahr in Lissabon heuer in Tel Aviv im Zeichen dreier Dreiecke, die gemeinsam einen Stern bilden. Dieses zwischen Hollywoods Walk-of-Fame und Davidstern angesiedelte Logo wird begleitet vom Motto "Dare to Dream" ("Das Träumen wagen"). Dieses Mal versammeln sich unter diesen Tagline insgesamt 42 Länder im Expo Centre der Hafenstadt, wobei die beiden Halbfinals am 14. und 16. Mai über die Bühne gehen, das große Finale am 18. Mai.

