Egon Schiele-Gemälde wird in London versteigert

Ein Werk von Egon Schiele kommt am 26. Februar bei Sotheby's in London unter den Hammer: Das Gemälde "Triestiner Fischerboot" von 1912 scheine erstmals bei einer Versteigerung auf, teilte das Auktionshaus am Freitag mit. Sotheby's erwartet dafür zwischen sechs und acht Mio. Pfund (rund 6,9 bis 9,2 Mio. Euro). Es handle sich um ein "auffallend modernes Bild", so Helena Newman vom Auktionshaus.