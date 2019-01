Griechisches Parlament stimmte Namensänderung Mazedoniens zu

Das griechische Parlament hat dem Abkommen zur Umbenennung Mazedoniens zugestimmt. In der Abstimmung am Freitag votierten die Abgeordneten der Regierungspartei von Alexis Tsipras sowie mehrere unabhängige Abgeordnete für die zwischen den Regierungen beider Länder ausgehandelte Vereinbarung. Demnach soll das Nachbarland künftig Republik Nordmazedonien heißen.

© APA (AFP)

Damit ist die Umbenennung des nördlichen Nachbarn Griechenlands von bisher Republik Mazedonien in Nordmazedonien unter Dach und Fach. Das Parlament in Skopje hat bereits das Abkommen und die entsprechenden Verfassungsänderungen abgesegnet. Im Gegenzug für die Umbenennung des Nachbarlandes will Athen die Annäherung Skopjes an die EU sowie die Aufnahme des Nachbarn in die NATO nicht mehr blockieren.

Nationalisten in beiden Ländern hatten bis zuletzt gegen diese Vereinbarung protestiert. Im griechischen Parlament votierten schlussendlich 153 Abgeordnete dafür, 146 dagegen und einer enthielt sich der Stimme. Dies teilte das Parlamentspräsidium mit.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begrüßte die Zustimmung des griechischen Parlaments als "wirklich historisch". Die Einigung in dem jahrelangen Streit zwischen Athen und Skopje komme den Menschen in beiden Ländern zu Gute, schrieb Kurz auf Twitter. Es eröffne "Nordmazedonien" den Weg in die Europäische Union, den Österreich "voll unterstützt". "Herzliche Gratulation an beide Länder zu dieser historischen Leistung" kam via Twitter auch von Europaminister Gernot Blümel (ÖVP). Die "letzte Hürde des jahrzehntealten Namensstreits" sei genommen.

Auch die EU begrüßte die Entwicklung. "Sie hatten Fantasie, sie nahmen das Risiko auf sich, sie waren bereit, ihre eigenen Interessen für das Allgemeinwohl zu opfern", schrieb EU-Ratschef Donald Tusk auf Twitter. "Zoran, Alexis - gut gemacht!", schrieb er an den griechischen Regierungschef Tsipras und dessen mazedonischen Kollegen Zoran Zaev.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker äußerten sich ähnlich. Die EU habe das historische Abkommen zwischen den beiden Premierministern von Anfang an stark unterstützt, teilten sie mit. "Athen und Skopje haben, gemeinsam, ein neues Kapitel unserer gemeinsamen EU-Zukunft aufgeschlagen."

EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn feierte die Einigung zwischen Griechenland und Mazedonien als "historischen Durchbruch" für die beiden Länder, die Region und Europa als Ganzes. Er zollte dem griechischen Regierungschef Tsipras und dessen mazedonischen Kollegen Zaev Beifall "für ihren Mut und ihre Vision". "Dieser Erfolg wäre ohne klare EU-Beitrittsperspektive für das baldige Nord-Mazedonien nicht möglich gewesen", schrieb Hahn auf "Twitter". "Dies ist die Anziehungskraft der EU in ihrer besten Form, die Stabilität und Wohlstand in die Region bringt zu einer Zeit, in der die destabilisierenden Kräfte zunehmen."