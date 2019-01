Luftschlag in Afghanistan tötete 16 Zivilisten

Bei einem Luftangriff in der Nacht auf Donnerstag in der südafghanischen Provinz Helmand sind mindestens 16 Zivilisten getötet worden. Mindestens drei weitere seien verwundet worden, sagten zwei Provinzräte am Donnerstag. Der Luftangriff habe im Bezirk Sangin ein Wohnhaus getroffen, sagte der Provinzrat Attaullah Afghan.