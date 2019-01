21-Jähriger erschoss in Bank in Florida fünf Menschen

Ein 21 Jahre alter Mann hat in einer Bankfiliale in der US-Stadt Sebring am Mittwoch fünf Frauen erschossen. Der Täter wurde festgenommen und am Donnerstag wegen fünffachen Mordes angeklagt, teilte die Polizei von Sebring am Donnerstag mit. Ihm droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe. Über das Motiv des 21-Jährigen herrschte auch am Donnerstag Unklarheit.