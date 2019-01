Angeklagte waren bei "Staatenbund"-Prozess am Wort

Im Grazer "Staatenbund"-Prozess sind am Mittwoch nach Staatsanwalt und Verteidigern am Abend noch die Angeklagten am Wort gewesen. Die Präsidentin des "Staatenbundes" erklärte, es sei "laut Vereinte Nationen nicht strafbar, einen souveränen Staat zu gründen", und nur das hätten sie und ihre Mitstreiter getan. "Wir haben eine Grundstruktur errichtet, wir stehen erst am Anfang", kündigte sie an.