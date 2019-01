Deutsch-französischer Freundschaftsvertrag unterzeichnet

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Merkel bezeichnete den Vertrag als gemeinsame Antwort beider Länder auf erstarkenden Populismus und Nationalismus. In diesen "besonderen Zeiten" brauche es entschlossene, eindeutige, klare und zukunftsgerichtete Antworten, sagte sie. Europa heute sei nicht zu vergleichen mit dem Europa vor 56 Jahren, so die deutsche Kanzlerin. Mit Großbritannien verlasse erstmals ein Land die EU und der Multilateralismus werde weltweit mehr und mehr infrage gestellt. Deshalb bedürfe es einer Antwort der EU und einer Neubestimmung der deutsch-französischen Kooperation.

Sie versicherte den Menschen in Deutschland und Frankreich, sich mit voller Kraft dafür einzusetzen, den neuen deutsch-französischen Vertrag mit Leben zu füllen. Die Arbeit sei mit der Unterzeichnung nicht getan, sagte Merkel. "Der Vertrag muss gelebt werden." Sie verpflichte sich für die deutsche Bundesregierung, "dass wir dies mit voller Kraft und mit ganzem Herzen tun werden. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft".

Am 22. Jänner 1963 hatten in Paris der damalige Kanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle den ersten Vertrag unterzeichnet. Der "Vertrag von Aachen" legt fest, dass Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit unter anderem in der Europapolitik verstärken und sich für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einsetzen wollen. Außerdem soll die Integration der beiden Volkswirtschaften vertieft werden. Schulabschlüsse sollen gegenseitig anerkannt werden, außerdem ist geplant, deutsch-französische Studiengänge zu schaffen.

Im Elysee-Vertrag von 1963 hatte beide Seiten unter anderem regelmäßige Konsultationen zwischen Präsident und Kanzler und auf Ministerebene vereinbart. Die Regierungen sollten sich in allen wichtigen Fragen der Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik absprechen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag begrüßt, gleichzeitig aber betont, die verstärkte Zusammenarbeit einzelner Länder dürfe nicht die gesamteuropäische Kooperation ersetzen. In einer kurzen Rede nach der Unterzeichnung der Vertrags in Aachen schilderte Tusk am Dienstag seinen vorangegangenen Besuch bei den Trauerfeiern für den ermordeten Bürgermeister von Danzig, Pawel Adamowicz. Etwa 50.000 Menschen hätten dort in eisiger Kälte angestanden, um sich kurz vor dem Sarg dieses überzeugten Demokraten und Flüchtlingshelfers verneigen zu können. "Durch diese Menschen und für sie gibt es Europa", sagte Tusk. Europa benötige im Moment jede denkbare Unterstützung, da seine Gegner so zahlreich seien.

Am Rande der Unterzeichnung des Freundschaftspakts gab es in Aachen "Gelbwesten"-Proteste. Rund 120 Demonstranten versammelten sich am Dienstag in Sichtweite des Aachener Rathauses - sie forderten etwa billigere Mieten und mehr soziale Gerechtigkeit. Nach Angaben der Polizei handelte es sich wohl in der Mehrzahl um deutsche Staatsbürger.

Die "Gelbwesten"-Bewegung hat mit ihren Protesten in Frankreich eine politische Krise ausgelöst. Sie wenden sich gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung, einige fordern auch den Rücktritt des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Neben den "Gelbwesten" demonstrierten in Aachen auch etwa 200 Vertreter der pro-europäischen Bürgerbewegung Pulse of Europe.