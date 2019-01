Erneut Proteste gegen Vucic in Belgrad

Tausende Gegner des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic haben sich am Samstag erneut an einer Protestkundgebung in Belgrad beteiligt. Von Demonstranten wurde auch die Figur eines Häftlings mit der Nummer 001 und mit dem Gesicht von Vucic getragen. Neben den bei früheren Protesten getragenen Spruchbändern war auch eines mit der Aufschrift "Eine einzige Forderung - Rmit der Aufschrift "Eine einzige Forderung - R der Aufschrift "Eine einzige Forderung - Rücktritt von Vucic" zu sehen.