Zwei Tote bei zwei Lawinenabgängen in Südtirol

Zwei Wintersportler haben am Samstag bei Lawinenabgängen in Südtirol ihr Leben verloren. Wie die Landesnotrufzentrale mitteilte, wurde im Skigebiet Speikboden im Tauferertal ein Skifahrer außerhalb der Piste verschüttet. Im Langental in Gröden erfasste eine Lawine einen Eiskletterer. Für beide Opfer kam jede Hilfe zu spät.