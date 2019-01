Unfall und Verletzte nachdem Autofahrer in Streit gerieten

Ein Unfall und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Streits zwischen oberösterreichischen Autofahrern im Alter von 27 und 19 Jahren am Donnerstagabend in St. Florian am Inn (Bezirk Schärding). Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung. Auslöser für die Auseinandersetzung war, dass der Jüngere den Älteren überholt hatte.