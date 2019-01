Deckeneinsturz in oberösterreichischer Volksschule

In der Gemeinde Stroheim (Bezirk Eferding) in Oberösterreich ist die Volksschule gesperrt worden, nachdem sich am Wochenende in einem Klassenzimmer ein Teil der Decke gelöst hat. Das berichteten oberösterreichische Medien am Dienstag. Man sei dabei, Ausweichmöglichkeiten zu organisieren, informierte die Gemeinde auf ihrer Facebook-Seite.