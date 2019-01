Eine Geiselnahme im "Südpol": Leytner dreht Drama in Wien

Eine Geiselnahme im "Südpol" steht im Mittelpunkt eines gleichnamigen Films, den Regisseur Nikolaus Leytner aktuell in Wien und Umgebung dreht. Statt um die Antarktis geht es aber um ein Lokal mit diesem Namen an der Neuen Donau. Dort ist ein von Juergen Maurer gespielter Mittvierziger offenbar zu allem bereit, was die schwangere Kellnerin Ella (Lili Epply) zu spüren bekommt.