Tote Jugendliche in NÖ - U-Haft gegen 19-Jährigen verhängt

Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen, deren Leiche am Sonntag in Wiener Neustadt entdeckt wurde, ist am Dienstagnachmittag U-Haft gegen den verdächtigen 19-jährigen Syrer verhängt worden. Diese Entscheidung teilte eine Sprecherin des Landesgerichts mit. Bei der Polizei wurden laut Sprecher Johann Baumschlager zwei Kundgebungen für nächsten Samstag bzw. Montag in Wiener Neustadt angemeldet.