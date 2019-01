18-jähriger Ägypten-Rückkehrer unter IS-Verdacht

Gegen einen aus Ägypten zurückgekehrten 18-Jährigen aus Gießen ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Das Ermittlungsverfahren sei wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat eingeleitet worden, so die Oberstaatsanwaltschaft. Der Beschuldigte soll versucht haben, sich in Ägypten Kämpfern der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen.