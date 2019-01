Verdächtiger nach Vergewaltigung in Linz gefasst

Im Fall der Vergewaltigung einer 18-Jährigen am Linzer Hauptbahnhof hat die Polizei Freitagabend einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll sich Donnerstagfrüh als Zivilpolizist ausgegeben und so das Mädchen in sein Auto gelockt haben, wo er sich an ihr verging. Auch eine 14-Jährige soll er wenig später angesprochen haben, bestätigte die oö. Polizei Medienberichte am Samstag.