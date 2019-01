Sechs Menschen starben bei Explosionen im Irak

Bei zwei Explosionen im Irak sind insgesamt sechs Menschen getötet und mindestens 25 verletzt worden. In der Stadt Al-Kaim nahe der syrischen Grenze explodierte nach Polizeiangaben eine Autobombe in der Nähe eines Marktes. Dabei seien vier Menschen getötet und mindestens 25 verletzt worden. In dem Ort Al-Fahimi, westlich von Bagdad, seien zwei Personen bei einer Minenexplosion umgekommen.