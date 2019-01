Früherer SS-Mann Palij in Deutschland gestorben

Der aus den USA abgeschobene frühere SS-Mann Jakiw Palij ist tot. Er starb nach Angaben des Kreises Warendorf in Deutschland am 9. Jänner im Alter von 95 Jahren. Palij war auf Wunsch der deutschen Regierung seit August 2018 in einem Pflegeheim im Münsterland untergebracht. Nach Angaben der US-Behörden war Palij von der nationalsozialistischen Schutzstaffel (SS) geschult worden.