Hunderte Migranten in Australien traten in den Hungerstreik

In Australien sind Hunderte Menschen in einem Haftzentrum für Migranten in den Hungerstreik getreten. Sie wollten damit gegen ihre Unterbringungsbedingungen protestieren, sagten Betroffene und Aktivisten am Mittwoch den Medien. An dem Hungerstreik beteiligten sich demnach mehr als 200 Personen, die in einer solchen Einrichtung in Melbourne leben.