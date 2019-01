PiS schließt Beteiligung an Rechtsallianz nicht aus

Der polnische EU-Abgeordnete Zdislaw Krasnodebski, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, schließt nicht aus, dass seine Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) einer Allianz der Unions-kritischen Parteien im EU-Parlament angehören könnte. "Wir werden in den nächsten Monaten intensive Gespräche führen", sagte der Vizepräsident des Europäischen Parlaments am Dienstagabend in der ORF-ZiB 2.